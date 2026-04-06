Lucca, Settimana della Libertà: musei e monumenti gratuiti per i lucchesi

Parte martedì 7 aprile la Settimana della Libertà con la possibilità per tutti i residenti della provincia di Lucca di entrare gratuitamente a musei, monumenti e istituzioni culturali. L’evento si colloca nell’ambito della rievocazione della Festa della Libertà, la principale celebrazione nazionale della Repubblica di Lucca, istituita per ricordare il ritorno all’indipendenza della città nell’aprile del 1369, grazie all’intervento dell’Imperatore Carlo IV di Lussemburgo, dopo 40 anni di dominazione straniera.

Dal 7 al 12 aprile la Torre Guinigi e la Torre delle Ore saranno visitabili dalle 10:00 alle 19:00, mentre il Museo della Cattedrale dalle 10:00 alle 18:00.

Ingresso gratuito anche all’Orto Botanico, dal martedì al giovedì in orario 10:30-18:30, al Museo della Zecca (dal 7 al 10 la mattina 9:30-12:30 e il pomeriggio 14:00-17:00) e il Museo Barsanti e Matteucci, venerdì sabato e domenica dalle 11:00 alle 19:00.

I musei nazionali saranno invece aperti ai residenti il 10 e l’11, Villa Guinigi dalle 9:00 alle 19:30 e Palazzo Mansi in orario 12:00-19:30.

Per l’occasione verrà riproposta anche la mostra sulle donne della Cantoni realizzata dall’Archivio Fotografico Lucchese, visitabile a Villa Bottini dal 7 al 10 dalle 9:30 alle 12:30 e nei pomeriggi del martedì e giovedì anche in orario 14:30-17:00.

Novità dell’edizione 2026 la partecipazione del Gabinetto di Storia Naturale al Liceo classico Machiavelli, aperto martedì 7 e giovedì 9 dalle 15:00 alle 18:00.

Tra conferme e graditi ritorni i cittadini potranno inoltre usufruire di apposite visite guidate (sempre gratuite) organizzate per l’occasione. Martedì 7 alle 18:00 doppio appuntamento con la Biblioteca del Conservatorio Boccherini (ingresso libero) e il Puccini Museum (prenotazione obbligatoria visite@puccinimuseum.it o 0583 1900379).

Mercoledì 8 ci saranno le visite guidate alla Biblioteca Statale (ore 10:30, prenotazione a bs-lu.eventi@cultura.gov.it ) e all’ Archivio di Stato, accessibile alle 10:00 e alle 11:30 prenotandosi alla mail as-lu.salastudio@cultura.gov.it o al numero 0583 491465.

Giovedì 9 e venerdì 10 alle 16:00 si potrà visitare la Domus Romana (prenotazione: info@domusromanalucca.it o 0583050060) mentre sempre nella giornata del 10 sarà il turno dell’Archivio Storico Comunale che organizzerà due appuntamenti, alle 11:00 e alle 15:30 (prenotazioni: archiviostorico@comune.lucca.it).

Nell’arco di tutta la settimana saranno diverse le visite guidate al Teatro del Giglio Giacomo Puccini: dall’8 al 10 alle 15:00 o alle 16:30 mentre sabato 11 alle 10:00 o alle 11:30 (per prenotarsi biglietteria@teatrodelgiglio.it ).

Come ogni non mancheranno i momenti di approfondimento culturale e di rievocazione storica.

Si parte venerdì 10 alle 21:00 con la conferenza di Daniele Zucconi 1370, Lucca e la Festa della Libertà alla casermetta San Paolino. Sabato 11 sul baluardo San Martino andrà in scena alle 17:00 la Gazzarra della Libertà, lo spettacolo di artiglierie storiche organizzata da Historica Lucense.

Domenica 12 aprile sarà il gran giorno della Festa della Libertà.

La giornata inizierà alle 10:30 presso la Cattedrale di San Martino con le Celebrazioni della Libertà, che vedrà la messe solenne e a seguire la tradizionale cerimonia di consegna dei gonfaloni di terziere e l’esibizione dei gruppi storici.

Nel pomeriggio alle 15:30 la Compagnia Balestrieri Lucca sarà impegnata nel Torneo della Libertà sugli spalti del baluardo San Pietro mentre le Contrade San Paolino organizzeranno sull’omonimo baluardo la Disfida della Libertà.

Alle 16:00 in Piazza Napoleone andrà in scena la Parata della Libertà che vedrà le spettacolari esibizioni degli Sbandieratori e Musici Città di Lucca.

Ultimo appuntamento di giornata sarà Splendori a corte, alle 16:30 al Cred di Via Sant’Andrea, con conferenze e danze storiche a cura de Lo Studiorum.

Il programma completo della Settimana della Libertà con tutti i dettagli e gli eventuali aggiornamenti è consultabile sui canali social di @luccahistoriae.