Lucca in Maschera: domenica 8 febbraio il Carnevale di Viareggio sfila sulle Mura e in centro

Lucca si avvicina a uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari dell’inverno con il main event di Lucca in Maschera 2026, in programma domenica 8 febbraio, quando il Carnevale di Viareggio tornerà protagonista sulle Mura urbane e nel centro storico con la grande sfilata scenografica capace di unire tradizione, arte della cartapesta e suggestione visiva in uno dei contesti più iconici della città.

La sfilata, a ingresso gratuito, prenderà il via alle ore 15 dalle Mura sopra Porta Sant’Anna e si svolgerà fino alle 18 circa, snodandosi lungo un percorso che toccherà le Mura, il centro storico e alcune delle piazze simbolo di Lucca, confermando la collaborazione tra il Comune di Lucca e la Fondazione Carnevale di Viareggio come segno di uno scambio non solo turistico ma anche culturale. Il lungo e coloratissimo corteo partirà da Porta Sant’Anna e procederà fino al Caffè delle Mura, dove sarà attivo un impianto di filodiffusione, per poi entrare nel centro storico con passaggio in Corso Garibaldi e via Vittorio Veneto e raggiungere Piazza Napoleone, che ospiterà una postazione con impianto audio, maxischermo e regia con immagini live della sfilata, oltre alla presentazione ufficiale affidata a Daniele Maffei. In Piazza San Michele, dove la conduzione sarà curata da Andrea Mazzi, si terrà invece lo show finale della manifestazione e sarà allestita anche una postazione fissa con i carri in miniatura accanto al Taddeucci.

Grande attesa per le mascherate in gruppo che animeranno il corso di quest’anno, tre grandi creazioni di cartapesta firmate da alcuni dei nomi più significativi del Carnevale di Viareggio: “Sogna ragazzo sogna” di Silvano Bianchi, opera intensa e poetica che ha conquistato pubblico e giuria, “Lo Schiaccianoci” di Giacomo Marsili, ispirata all’immaginario fiabesco e capace di parlare a grandi e piccoli, e la mascherata della Scuola della Cartapesta, che porterà sulle Mura tutta la creatività e il sapere artigianale viareggino. Accanto alle mascherate sfileranno sei coreografie dei carri di Prima categoria, la Pantera di Lucca costruita appositamente per la città, gruppi musicali e bande storiche, oltre alle maschere simbolo dei due Carnevali, con la presenza di Burlamacco, Ondina e Lucchetto; madrina dell’evento sarà Miss Italia, Katia Buchicchio.

Svelato l’ordine ufficiale della sfilata, che si aprirà con la 500 del Carnevale di Viareggio seguita dal Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Lucca di Sant’Anna, dalla Burlacar con le maschere ufficiali, dalla pedana della Pantera di Lucca con Miss Italia e, a seguire, dalle coreografie di Jacopo Allegrucci (dal carro “Nel campo dei miracoli”) e Luca Bertozzi (dal carro “In bocca al lupo”), dalla mascherata “Sogna ragazzo sogna”, dalle coreografie dei fratelli Cinquini (dal carro “Nemmeno con un fiore”) e dei Lombardi (dal carro “999”), dalla Banda Bassotti di Nozzano Castello, dalla Scuola Primaria Giusti, dalla mascherata “Lo Schiaccianoci”, dalle coreografie di Lebigre e Roger (dal carro “Gran Casinò: rien ne va plus”) e di Massimo e Alessandro Breschi (dal carro “The last Hop(e) – Il cambiamento climatico è una bufala”), dalla mascherata della Scuola della Cartapesta e infine dalla banda La Campagnola di Marlia.

“Grande attesa per l’evento clou di Lucca in Maschera – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – che negli anni ha saputo crescere e rinnovarsi grazie alla virtuosa sinergia con la Fondazione Carnevale: ci aspettiamo come sempre una grande partecipazione per una sfilata che si preannuncia spettacolare e coinvolgente”.