Livorno, un open day gratuito e aperto a tutti di vela paralimpica

Sabato 5 luglio tutti, ma in particolar modo le persone con disabilità fisica e/o intellettiva potranno vivere una giornata unica in avvicinamento alla vela con i istruttori qualificati per il parasailing.

L’Associazione Sport Insieme Livorno APS insieme a B Braune organizza infatti un “Open Day Vela Paralimpica” presso il Circolo Nautico Livorno, Moletto Nazario Sauro, viale Italia 12, Livorno.

In caso di mal tempo verrà svolta il 19 luglio 2025

L’evento è gratuito ma è necessario prenotare .

L’appuntamento è alle ore 10.00 – 10.30 per la presentazione.

Dalle 10:30 alle 13.00 Rudimenti teorici e conoscenza della barca, uscita in mare. Dalle 13.00 alle13.30 spaghettata, dalle13.30 alle 17:00 uscita in mare.

La manifestazione ha il patrocinio di Comune di Livorno e Sport e Salute, ed il sostegno di Ortopedia Michelotti, Nuova Simat, Associazione Strabilianti,FIV federazione italiana vela “Seconda zona”,Hansa Class “Associazione italiana classe Hansa”,Circolo Nautico Livorno

Per contatti e prenotazioni :

WWW.sportinsiemelivorno.it

sportinsiemelivorno@gmail.com

+ 39 3203122076