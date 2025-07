Football americano, notte gigliata in Ohio: vincitori e premio sono fiorentini

Tutta fiorentina la finale del XLIV Italian Bowl che si è tenuta nei giorni scorsi a Toledo, Ohio (Usa). La stagione dell’Italian Football League si è infatti conclusa con la vittoria dei Guelfi Firenze sui Dolphins Ancona. Un match che si è chiuso 49 a 14 per i fiorentini che si sono così aggiudicati il “Gionni Colombo Trophy”, realizzato interamente a mano dalla prestigiosa Bottega Orafa Paolo Penko di Firenze.

Una novità assoluta nel panorama del football americano italiano: un’opera d’arte a tutti gli effetti, sintesi perfetta tra tradizione rinascimentale e design contemporaneo. Il “Gionni Colombo Trophy” è dedicato a una delle figure più iconiche del football italiano, Giovanni Colombo, imprenditore milanese del settore alberghiero considerato uno dei padri fondatori del football americano in Italia.

“For glory • For honor • For ever” è il motto che campeggia sul retro del trofeo, un messaggio universale che celebra la passione, il sacrificio e la gloria eterna dello sport. Sulla parte frontale sono invece incisi: “Gionni Colombo Trophy”, “XLIV Italian Bowl” e il logo ufficiale della Italian Football League (Ifl).

La scultura, che raffigura un pallone da football sorretto da un vortice ascendente, simboleggia la potenza, il movimento e la tensione verso il traguardo: la vittoria. Il supporto sinuoso è impreziosito da smalti tricolori che richiamano la bandiera italiana, mentre la superficie del pallone è lavorata con la tecnica esclusiva del penkato, che dona luce e dinamismo all’oggetto. La base, rifinita con la tecnica del bugnato, richiama solidità e tradizione architettonica.