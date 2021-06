FIRENZE – Bimbo ritrovato, Giani consegna il Pegaso al sindaco Moschetti, al giornalista Di Tommaso ed al comandante Ciccarelli

Saranno tre i ‘Pegaso’ – statuetta simbolo della Toscana e massimo riconoscimento regionale – che verranno consegnati dal presidente della Regione Eugenio Giani a chi è stato protagonista del ritrovamento del piccolo Nicola.

I tre riconoscimenti saranno dati al sindaco di Palazzuolo sul Senio Gian Piero Philip Moschetti, al giornalista de ‘La vita in diretta’ Giuseppe Di Tommaso, ed al Luogotente dei Carabinieri comandante Danilo Ciccarelli.

La cerimonia di consegna si svolgerà alle ore 12 a Firenze, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione.

“Voglio dire grazie – ha detto il presidente Giani- a tutti i soccorritori che in queste ore, lottando contro il tempo, hanno consentito il ritrovamento del piccolo. Il sindaco Moschetti rappresenta la comunità che in un grande sforzo si è impegnata per contribuire a questo meraviglioso lieto fine”.