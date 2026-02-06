Chianti e Morellino a Wine Paris con oltre 100 etichette e il “racconto” del Sangiovese

Il Chianti sceglie Parigi come palcoscenico per raccontare la propria identità contemporanea, fatta di territori, stili e interpretazioni sempre più riconoscibili. A Wine Paris 2026, in programma dal 9 all’11 febbraio, il Consorzio Vino Chianti sarà protagonista insieme alle aziende aderenti all’interno dello stand Chianti Lovers & Rosso Morellino.

Lo spazio espositivo sarà collocato nella Hall 5.2 – Stand E119 e accoglierà 40 aziende complessive, di cui 27 del Consorzio Vino Chianti e 13 del Consorzio Morellino di Scansano, ciascuna con una propria postazione.

Accanto alle postazioni aziendali, lo stand ospiterà due banconi istituzionali, pensati per offrire una visione d’insieme dei territori e delle produzioni. Il bancone istituzionale Chianti proporrà oltre 80 etichette, in rappresentanza di circa 50 aziende, raccontando attraverso la degustazione la ricchezza delle sottozone, degli stili produttivi e delle diverse interpretazioni del Sangiovese, mentre il Consorzio Morellino di Scansano si presenterà con 22 etichette.

Parallelamente alla presenza fieristica, il Consorzio Vino Chianti firmerà una masterclass interamente dedicata alla denominazione, distinta dalle attività dell’associazione Chianti Lovers & Rosso Morellino. Il titolo sarà “Chianti: una storia contemporanea raccontata attraverso i vini di oggi”. L’appuntamento è in programma per lunedì 9 febbraio 2026, dalle 14 alle 15, alla Hall 4 – Room 3 – The Masterclasses.

La degustazione guiderà il pubblico tra stili e territori, mettendo al centro la diversità come valore identitario: dalle versioni più fresche e immediate alle interpretazioni più strutturate e complesse, fino alla tradizione del Vin Santo, in un racconto che restituisce l’evoluzione del Chianti e del suo vitigno simbolo. A condurre la masterclass sarà Charlie Arturaola, tra i più autorevoli comunicatori del vino a livello internazionale, premiato come “Communicator of the Year” dall’International Wine and Spirits Competition e giudice in concorsi di riferimento come il Concours Mondial de Bruxelles e l’American Fine Wine Competition.

“Wine Paris è oggi una delle vetrine più importanti per dialogare con i mercati non solo europei e raccontare il Chianti nella sua dimensione più attuale – dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti -. Il Chianti contemporaneo è il risultato di una storia lunga, ma anche di una continua capacità di rinnovarsi. A Parigi portiamo vini, imprese e territori che parlano un linguaggio chiaro: identità, qualità e visione internazionale”.

“Wine Paris è oggi una piattaforma strategica per il dialogo con il mercato internazionale. La nostra presenza – commenta il presidente del Consorzio Morellino di Scansano, Bernardo Guicciardini Calamai – risponde alla volontà di consolidare i rapporti con i mercati storici e di intercettare nuove opportunità commerciali, in un contesto altamente qualificato che coinvolge buyer, operatori e media da tutto il mondo”.

La partecipazione a Wine Paris 2026, limitatamente allo stand Chianti Lovers & Rosso Morellino, è realizzata nell’ambito dell’intervento SRG010 Anno 2023 – Promozione dei prodotti di qualità del Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023–2027, cofinanziato con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).