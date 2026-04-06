Chianti Classico, 180 vini da scoprire in degustazione a Vinitaly 2026

Dal 12 al 15 aprile il Consorzio Vino Chianti Classico dà appuntamento a Verona per la 58ª edizione di Vinitaly, la principale fiera internazionale del vino.

Il Gallo Nero si troverà al Padiglione 9 – Stand D2-3-4: oltre 300 metri quadrati dedicati alla scoperta del Chianti Classico, tra calici, produttori e storie di territorio.

A Vinitaly il Consorzio sarà presente con 180 etichette nella degustazione consortile, 24 aziende con il proprio banco di assaggio, per incontrare direttamente i produttori. Anche quest’anno in programma un ricco calendario di seminari e incontri di approfondimento sul Chianti Classico, tra cui sessioni in lingua inglese con Luca Marchiani e Riccardo Margheri e approfondimenti sull’Olio DOP Chianti Classico.

A questo link il programma dei seminari.

Maggiori informazioni sul sito del Consorzio Chianti Classico.