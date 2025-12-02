Cantagallo, UniCredit sostiene il progetto “Casa del Grano” di Tutto è Vita Fondazione ETS

Il progetto “La casa del grano” di Tutto è Vita Fondazione ETS permette di integrare le preziose cure che le persone malate ricevono dal sistema sanitario, con percorsi per rafforzare le proprie risorse personali legate alla dimensione corporea, psichica e spirituale. La Region Centro Nord di UniCredit ha deciso di sostenere questa iniziativa attraverso il Fondo Carta Etica. Il supporto della banca ha quindi consentito a Tutto è Vita Fondazione ETS di acquistare un furgone e una sedia da doccia per persone disabili. Strumenti funzionali alle attività della Casa del grano, nel Borgo TuttoèVita realizzato a Cantagallo, in provincia di Prato, finalizzate al benessere dei suoi ospiti.

“L’idea centrale è quella di offrire uno spazio per fare comunità, un’oasi per vivere in comunione il percorso della malattia – spiega Guidalberto Bormolini, Presidente Fondazione Tutto è Vita ETS –. Nel mondo sanitario si chiama ‘presa in cura precoce’: già dal momento della diagnosi infausta vogliamo offrire una presa in cura integrale della persone, vogliamo che ci sia da subito un abbraccio per corpo, psiche e spirito, in modo che la persona malata possa essere irrobustita in tutte le sue dimensioni.”

Il meccanismo alla base di Carta Etica è tanto semplice quanto innovativo: per ogni spesa effettuata con le carte di credito “Etiche”, UniCredit destina il 2 per mille dell’importo al Fondo Carta Etica, senza alcun costo per i titolari. Le risorse raccolte sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo.

Dal 2005, anno di attivazione del Progetto Carta Etica, UniCredit ha destinato più di 45 milioni di euro a sostegno di oltre 1.600 iniziative e progetti socialmente utili in tutta Italia, portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro. Quest’anno, dunque, il Fondo Carta Etica di UniCredit compie un anniversario importante: 20 anni di solidarietà e impatto sul territorio.