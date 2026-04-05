Bagni di Lucca, un territorio sempre più connesso: installati due punti Wi-Fi gratuiti

Un territorio sempre più connesso e accessibile, per venire incontro alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato.

Il Comune di Bagni di Lucca ha attivato, nell’ambito del programma nazionale WiFi Italia, due punti di accesso gratuito ad Internet nel perimetro comunale. Risultano, infatti, pienamente operativi gli hotspot alla Palestra di Fornoli e al Casinò Municipale di Ponte a Serraglio.

Gli impianti installati consentono a cittadini, visitatori e Associazioni che frequentano tali strutture di collegarsi e navigare liberamente nella rete. Il servizio è fruibile tramite la rete “WiFi Italia”, accessibile senza costi e conforme agli standard di sicurezza previsti dal progetto nazionale.

L’iniziativa rientra nelle azioni di digitalizzazione e miglioramento dei servizi pubblici, con l’obiettivo di favorire la connettività diffusa e supportare le attività sociali, sportive e culturali della comunità.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti – afferma il Consigliere Comunale Roberto Strigoli – nella transizione digitale e nell’apertura al mondo contemporaneo che richiede standard tecnologici avanzati per non rimanere indietro nel processo di crescita e di sviluppo ed evitare una marginalizzazione penalizzante per chi vive ed opera nelle nostre aree”.

“Ringrazio il Consigliere Strigoli che ha seguito, per l’Amministrazione Comunale, questo progetto – conclude il Sindaco Paolo Michelini – mirato a rendere sempre più attrattivo il nostro territorio e allineato sotto il profilo dell’offerta tecnologica, con una particolare attenzione verso quelle fasce di popolazione che necessitano di una connettività prestante e continua per esigenze lavorative e non solo”.