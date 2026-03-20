Bagni di Lucca, un piano per il rilancio degli spazi verdi: nuove attrezzature nel Parco della Pace
Sono stati installati, presso il Parco della Pace a Fornoli, alcuni strumenti per la ginnastica a corpo libero e relativa cartellonistica. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di rilancio degli spazi verdi del Comune
Un piano integrato per il rilancio degli spazi verdi sul territorio comunale in quanto luoghi strategici di aggregazione, divertimento e relax.
Il Comune di Bagni di Lucca si attiva, in vista della bella stagione, per rendere sempre più attrezzati e fruibili i parchi e i giardini del Capoluogo e delle frazioni. Proprio in questi giorni, sono stati installati nuovi strumenti per la ginnastica a corpo libero e relativa cartellonistica presso il “Parco della pace” di Fornoli: una prima installazione che, anche in base alla risposta dei cittadini, potrebbe crescere negli anni.
Tante altre sono le iniziative quasi pronte per essere godute a pieno dalla primavera all’estate 2026 – stagione che vedrà molte piccole, ma importanti novità nelle aree a verde locali. A partire dalla cura e manutenzione di questi luoghi, dove la comunità si ritrova per socializzare e condividere attività all’aperto.
“Per rispondere alle diverse esigenze – afferma Priscilla Valentino, Assessore con delega all’Ambiente del Comune di Bagni di Lucca – stiamo analizzando le fasce d’età per caratterizzare la scelta dei giochi e delle attrezzature e rispondere, nel giro di un paio d’anni, a tutte le esigenze. Le sostituzioni previste partono, prima di tutto, da un concetto di sicurezza per i piccoli fruitori e dal rispetto delle normative. Stiamo censendo le varie situazioni affrontando in maniera finalmente organica le reali necessità”.
“Il territorio è vasto – conclude l’Assessore Valentino – e le aree a verde richiedono manutenzione costante, sono però importanti presidi di socialità che vanno valorizzati in quanto offrono l’occasione a tutti di vivere a contatto con la natura e in un clima di condivisione. Vogliamo ringraziare i cittadini che, con le loro segnalazioni puntuali, consentono di avere sempre un quadro aggiornato dello stato dell’arte”.