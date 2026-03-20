Bagni di Lucca, un piano per il rilancio degli spazi verdi: nuove attrezzature nel Parco della Pace

Un piano integrato per il rilancio degli spazi verdi sul territorio comunale in quanto luoghi strategici di aggregazione, divertimento e relax.

Il Comune di Bagni di Lucca si attiva, in vista della bella stagione, per rendere sempre più attrezzati e fruibili i parchi e i giardini del Capoluogo e delle frazioni. Proprio in questi giorni, sono stati installati nuovi strumenti per la ginnastica a corpo libero e relativa cartellonistica presso il “Parco della pace” di Fornoli: una prima installazione che, anche in base alla risposta dei cittadini, potrebbe crescere negli anni.

Tante altre sono le iniziative quasi pronte per essere godute a pieno dalla primavera all’estate 2026 – stagione che vedrà molte piccole, ma importanti novità nelle aree a verde locali. A partire dalla cura e manutenzione di questi luoghi, dove la comunità si ritrova per socializzare e condividere attività all’aperto.

“Per rispondere alle diverse esigenze – afferma Priscilla Valentino, Assessore con delega all’Ambiente del Comune di Bagni di Lucca – stiamo analizzando le fasce d’età per caratterizzare la scelta dei giochi e delle attrezzature e rispondere, nel giro di un paio d’anni, a tutte le esigenze. Le sostituzioni previste partono, prima di tutto, da un concetto di sicurezza per i piccoli fruitori e dal rispetto delle normative. Stiamo censendo le varie situazioni affrontando in maniera finalmente organica le reali necessità”.

“Il territorio è vasto – conclude l’Assessore Valentino – e le aree a verde richiedono manutenzione costante, sono però importanti presidi di socialità che vanno valorizzati in quanto offrono l’occasione a tutti di vivere a contatto con la natura e in un clima di condivisione. Vogliamo ringraziare i cittadini che, con le loro segnalazioni puntuali, consentono di avere sempre un quadro aggiornato dello stato dell’arte”.