Arezzo, la Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli

La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia. Il merito è di Giulia Perli che ha conseguito una vera e propria impresa sportiva con cui ha riportato la società aretina nell’élite della ginnastica tricolore, riuscendo a laurearsi campionessa italiana al cerchio nel Campionato Nazionale di Specialità Gold nella categoria Junior2. La giovane ginnasta petrarchina è risultata la migliore d’Italia al termine di un cammino lungo e impegnativo che, dopo le fasi regionali e interregionali, ha trovato il proprio apice nella finalissima di Campobasso. «Questo importante traguardo è motivo di forte orgoglio – commenta l’allenatrice Francesca Lapi, – per un percorso costruito giorno dopo giorno in palestra con impegno e dedizione. Nella prestigiosa pedana del Campionato Nazionale, Giulia ha saputo esprimere il meglio di sé con carattere, determinazione e forza, conquistando meritatamente il titolo di campionessa italiana al cerchio. Salire sul gradino più alto è stato il coronamento di tanti anni di sacrifici, nel convincimento che anche nei momenti di sconforto si può ripartire e che, anzi, proprio da lì nascono i più grandi risultati».

Classe 2011, questo traguardo premia la costanza, la dedizione e la passione messe in campo da Perli nel quotidiano percorso di preparazione testimoniato da una costante crescita tecnica e da un conseguente miglioramento dei risultati. Dopo l’emozione del debutto ai campionati italiani nel 2025, l’atleta della Ginnastica Petrarca ha ora vissuto una stagione di altissimo livello al cerchio prima con la vittoria del titolo toscano, poi con il terzo posto nel campionato interregionale e, infine, con la forte gioia della vittoria alle finali nazionali in virtù di un esercizio impeccabile con cui ha meritato unanimi consensi da parte della giuria che sono valsi il gradino più alto del podio. La partecipazione al Campionato Nazionale di Specialità è stata ulteriormente arricchita dal quarto posto alle clavette a un passo dal podio, a testimonianza di una completezza e di una maturità che permettono a Perli di esprimersi ad altissimi livelli su più attrezzi e di confermarsi tra le migliori interpreti della propria categoria a livello nazionale. «Questo risultato – aggiunge il presidente Simone Rossi, – è una leva motivazionale incredibile per tutti. Per Giulia, prima di tutto, che viene ripagata dei tanti sacrifici che il suo percorso di continua crescita le ha richiesto negli ultimi mesi. Per tutte le sue compagne di squadra, poi, che hanno ancora una volta avuto conferma del fatto che il lavoro e la fame di obiettivi possono avere limiti solo a livello mentale. Cogliamo questo fantastico risultato per esprimere gratitudine alle famiglie che supportano i ragazzi con sempre rinnovato entusiasmo e disponibilità. L’auspicio è che, sempre di più, ad Arezzo si riesca a riconoscere e celebrare questi risultati che portano la nostra città nell’élite sportiva che, per definizione, non può avere ambiti di attenzione diversi sulla base del tifo».

Ulteriori soddisfazioni, nel frattempo, sono arrivate dall’Artistica Maschile dove la Ginnastica Petrarca ha festeggiato due titoli toscani al termine della seconda e ultima tappa del campionato regionale individuale Gold a Livorno. Il gruppo allenato da Jacopo Pineschi, Anna Piazza e Leonardo Ercolani ha registrato una prova di altissimo livello soprattutto nella categoria Allievi 6^ Fascia, con la società aretina che ha occupato ben due gradini del podio al termine di un programma completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra: ad aggiudicarsi l’oro è stato Michael Carta che è risultato il migliore in assoluto, seguito da Andrea Giovannini al terzo posto. Il secondo successo è stato firmato da Edoardo Pitti che è risultato campione regionale nella categoria d’esordio degli Allievi 1^ Fascia in cui era presente anche Leonardo Peruzzi che ha chiuso la prova con un positivo quarto posto, infine la categoria SuperGym senza classifica rivolta agli Under8 ha visto la presenza di Jacopo Elia.