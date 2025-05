Arezzo, la Ginnastica Petrarca protagonista ai campionati italiani di artistica maschile

Due giovani atleti della Ginnastica Petrarca ai vertici dei campionati italiani di artistica maschile. Giulio Bartalini e Giacomo Borri sono scesi in pedana a Montevarchi nelle finali tricolori Gold della categoria Allievi e sono riusciti a ben figurare centrando, rispettivamente, un quinto e un nono posto a livello nazionale, testimoniando tecnica, talento e carattere a confronto con coetanei di tutta la penisola. I campionati italiani individuali hanno rappresentato l’ultima tappa di un percorso avviato in regione e proseguito a livello interregionale per selezionare i migliori ginnasti della penisola che sono stati chiamati a dimostrare la loro preparazione in un programma completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, con le classifiche finali frutto della somma dei risultati raggiunti nei singoli esercizi.

Il piazzamento più prestigioso è di Bartalini del 2012 che, nella categoria Allievi 5^ Fascia, è arrivato a un passo dal podio: dopo la vittoria del titolo toscano e il secondo posto interregionale, l’atleta della Ginnastica Petrarca ha ottenuto un quinto posto alle finali nazionali con cui si è confermato tra le maggiori promesse dell’artistica maschile giovanile. Un risultato d’eccellenza è stato conseguito anche da Borri del 2016 che, alla prima esperienza in un campionato italiano dopo aver conquistato il titolo interregionale, ha superato le emozioni con una buona condotta di gara tra tutti gli esercizi e ha meritato il nono posto tra gli Allievi 1^ Fascia, risultando il miglior ginnasta della Toscana. Questo piazzamento ha permesso di conseguire il pass per il Collegiale Nazionale in programma nel mese di settembre a Salerno con un’occasione di incontro e confronto tra ginnasti di tutta la penisola. Alla manifestazione tricolore erano presenti e hanno ben figurato altri tre giovani atleti che, cresciuti nella Ginnastica Petrarca, sono attualmente tesserati per il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco: Alessandro Ferrini è arrivato secondo tra gli Allievi 2^ Fascia, Pietro Violetti ha chiuso al quinto posto tra gli Allievi 3^ Fascia e Andrea Giovannini si è piazzato nono tra gli Allievi 5^ Fascia. I bei piazzamenti del movimento petrarchino sono frutto di un attento lavoro in palestra condotto quotidianamente dallo staff tecnico con Jacopo Pineschi e con Anna Piazza che, attraverso un piano di sviluppo condiviso e coordinato con il presidente Simone Rossi, stanno seguendo la crescita delle giovani promesse della società aretina. I risultati della Ginnastica Petrarca conseguiti a Montevarchi, in quest’ottica, esprimono una sintesi tra passione, metodo e visione necessaria per riuscire a gareggiare nei massimi palcoscenici nazionali.