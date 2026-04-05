Arezzo, due titoli italiani per Sofia Napoli della Chimera Nuoto ai Criteria Nazionali Giovanili
L’atleta, nata nel 2010, è risultata la migliore d’Italia nei 200 misti e nei 400 misti. La società del Palazzetto del Nuoto ha gareggiato nelle finali tricolori di Riccione con ben nove atleti
Due titoli italiani per Sofia Napoli ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010 e impegnata nella categoria Junior, è stata protagonista assoluta dell’importante manifestazione tricolore dove ha conquistato ben tre medaglie a conferma di un costante percorso di crescita e di miglioramento che viene quotidianamente costruito al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. La partecipazione di Napoli ai Criteria Nazionali ha preso il via con l’argento nei 200 stile libero, poi è arrivata l’emozione di salire sul gradino più alto del podio nei 200 misti e nei 400 misti dove è risultata la migliore d’Italia, infine il bilancio è stato completato dai quarti posti nei 400 stile libero e negli 800 stile libero. Questi risultati danno continuità alle sei medaglie vinte ai campionati regionali invernali e, soprattutto, a un 2025 in cui la nuotatrice della società aretina aveva siglato il nuovo record italiano nei 400 misti Juniores, conquistato dieci medaglie nei campionati italiani giovanili e meritato il debutto assoluto in azzurro.
Oltre a Napoli, la Chimera Nuoto è scesa in vasca a Riccione con una numerosa squadra con nove giovani atleti che erano riusciti a centrare la qualificazione per i Criteria Nazionali Giovanili, meritando la possibilità di competere con i migliori coetanei della penisola. Ottime prestazioni sono state siglate da Margherita Mattioli del 2011 tra gli Junior con l’ottavo posto nei 50 delfino, il settimo posto nei 100 delfino e i buoni piazzamenti in 200 delfino, 100 stile libero e 200 stile libero, mentre a livello maschile sono emersi due Cadetti del 2007: Gabriele Mealli (settimo nei 400 stile libero e nono nei 200 stile libero) e Sergio Gramma (ottavo nei 200 dorso e in vasca anche in 50 rana e 100 dorso). Il gruppo aretino ha gareggiato poi con Matilde Beoni del 2013 tra le Ragazze in 50 e 100 delfino, Anna Magi del 2013 tra le Ragazze nei 400 stile libero, Alessio Menchetti del 2009 tra gli Junior in 50, 100 e 200 rana, Djulietta Rosca del 2012 tra le Ragazze nei 200 misti, Isabella Sacchetti del 2012 tra le Ragazze in 100 e 200 delfino, e Tommaso Senesi del 2009 tra gli Junior nei 50 dorso. La numerosa partecipazione e gli ottimi risultati ai Criteria Nazionali Giovanili ribadiscono la qualità del lavoro condotto dalla Chimera Nuoto nella preparazione e nella crescita degli atleti del settore giovanile in virtù della collaborazione tra i tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, il direttore sportivo Marco Magara, il dottor Emanuele Cherubini per la prevenzione degli infortuni e i preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini. «Da quindici anni – ricorda Magara, – la Chimera Nuoto vince costantemente, ogni stagione, medaglie ai campionati italiani, dunque Napoli è solo la punta di diamante di un movimento solido e strutturato. Dietro a questi risultati c’è un lavoro quotidiano fatto di programmazione, competenze, formazione e passione che viene condotto al Palazzetto del Nuoto per accompagnare dalle prime nuotate ai massimi palcoscenici nazionali».