Addio a Claudia Fiaschi, il cordoglio di Nardini

L’assessora a istruzione formazione e lavoro Alessandra Nardini esprime “il più profondo cordoglio” per la prematura scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative.

“È una gravissima perdita per la Toscana, per il mondo della cooperazione e del Terzo Settore, che Fiaschi ha saputo rappresentare negli anni con grande autorevolezza e con la forza che derivava dalla sua lunghissima esperienza nell’impresa sociale e nel volontariato”, dichiara Nardini aggiungendo: “Sempre vicina alle esigenze della nostra comunità e ai bisogni delle persone, in questi anni abbiamo avuto modo di confrontarci e di conoscerci: ho sempre trovato un’interlocutrice appassionata, attenta al confronto con le istituzioni e costantemente impegnata per affermare i nostri comuni ideali di solidarietà e giustizia sociale”.

“A Confcooperative, al Consorzio Co&so, al mondo del terzo settore toscano e soprattutto ai suoi familiari – conclude l’assessora – vanno le mie più sentite condoglianze”.